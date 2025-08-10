Revelan que agente de la PDI traficaba ketamina desde Perú: Fue detenido con más de un kilo de droga

Actualmente, Andrés Quezada cumple prisión preventiva en Arica, tras ser descubierto en varias ocasiones ingresando sustancias ilícitas a través de la frontera.

El ex funcionario del Departamento de Migraciones de la PDI, Andrés Eduardo Quezada Hidalgo, fue formalizado por tráfico de drogas. Esto, tras ser detenido el 14 de enero de 2025 con 1,2 kg de ketamina en su vehículo dentro del Complejo Fronterizo Chacalluta, el mismo lugar donde prestaba servicios.

Según la información dada a conocer por Radio Biobío, desde la propia institución se detectó que, desde noviembre de 2024, el sujeto repetía un modus operandi. Se reunía con Úrsula Durán Cepeda, una ariqueña, quien cruzaba desde Perú con la droga y se la entregaba antes de pasar los controles migratorios.

Las cámaras de seguridad revisadas por la institución apuntan a cuatro episodios similares: los días 21 y 25 de noviembre de 2024, 28 de diciembre y 9 de enero de 2025. En todos los casos, Quezada llegaba en su auto particular al sector de buses, recibía la droga y luego retornaba a Chile.

El 14 de enero, bajo vigilancia discreta, se replicó la escena: Durán ingresó desde Tacna, se reunió brevemente con el ex agente y ambos fueron controlados; en el vehículo de él se encontraron contenedores con ketamina.

Tras la detención, ambos quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de Arica. Por este motivo, Quezada quedó en prisión preventiva en el Complejo Penitenciario de Arica, mientras Durán recibió arresto domiciliario nocturno y prohibición de salir del país.

El Consejo de Defensa del Estado se querelló contra el principal imputado y la investigación sigue abierta para determinar si existen más involucrados.