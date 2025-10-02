País policial

Revelan las 10 comunas con más delitos asociados al crimen organizado: Lideran Santiago y sectores del norte del país

Por CNN Chile

02.10.2025 / 08:31

El ranking fue elaborado en un estudio de la Universidad San Sebastián con cifras de delitos ocurridos en 2024 en el país.

En medio de la crisis de seguridad que enfrenta el país, se dieron a conocer las comunas de Chile donde han ocurrido más delitos asociados al crimen organizado.

En este contexto, LUN dio a conocer el listado de dichas comunas según datos del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián (CES-CRO-USS) en su Indicador Nacional de Crimen Organizado en Chile.

Esto, en base a datos del 2024, en los que se registró un total de 86.323 delitos asociados a crimen organizado.

Según un cruce de datos obtenidos por el Ministerio Público, las 10 comunas con más delitos vinculados al crimen organizado son:

  • Santiago (Región Metropolitana) = 3.360 delitos
  • Arica (Arica y Parinacota) = 2-656
  • Pudahuel (Región Metropolitana) = 2.459
  • Valdivia (Región de Los Ríos) = 2.430
  • Valparaíso (Región de Valparaíso) = 2.392
  • Puente Alto (Región Metropolitana) = 2.309
  • Rancagua (Región de O’Higgins) = 1.860
  • Puerto Montt (Región de Los Lagos) = 1.845
  • Antofagasta (Región de Antofagasta) = 1.845
  • Iquique (Región de Tarapacá) = 1.762

