Revelan la existencia de falsos testigos por el mortal incendio en bodegas Kayser: Fiscalía descarta intervención de terceros

Uno de los relatos falsos era sobre una supuesta versión de un bombero que estuvo en el lugar donde se encontraron los cuerpos. Posteriormente, se supo que la persona que inventó eso, lo hizo para vengarse de los integrantes de la 21 Compañía de Bomberos de Renca.

Un nuevo antecente relacionado con el denominado “estallido social” se dio a conocer, ad portas de la conmemoración de seis años de los hechos.

Según lo informado por La Segunda, el Ministerio Público cerrará pronto la causa por el incendio en la bodega Kayser en Renca, ocurrido el 20 de octubre de 2019 y en el que murieron 5 personas.

Sobre este hecho, se hicieron públicas varias versiones sobre que algunos de los fallecidos habrían sido asesinados, dado que supuestamente tendrían rastros de balas en los cuerpos.

Sin embargo, todo apunta a que esas hipótesis estarían descartadas. Según lo informado por el citado medio, un informe de 500 páginas de la Policía de Investigaciones reunió una serie de testimonios falsos sobre lo que habría ocurrido en el incendio.

El primer testimonio dice relación con un supuesto “bombero“, y que se habría entregado a las familias de los fallecidos. Respecto a la autoría de esta versión, uno de los testigos señaló que “al haber sufrido discriminación por algunos bomberos de la 21 compañía de Renca, creía que la mejor forma de vengarme de ellos era contando esta historia falsa de lo que ocurrió al interior de Kayser y qué mejor forma que hablar de esto con los familiares de una de las personas fallecidas, por lo tanto, la verdad es que yo no fui al incendio, no ingresé y no participé antes, durante ni después del incendio de las bodegas Kayser, quizás en algún momento sí pasé por el lugar o estuve afuera de este, pero eso no lo tengo muy claro y no lo puedo descartar”.

“Me siento arrepentido de lo que hice, espero que los familiares de Yoshua y las otras familias me perdonen. Esto lo hice por remordimiento hacia la 21 compañía de bomberos de Renca, especialmente porque cuando yo postulé a bomberos en el año 2019, me querían bajar la postulación”, añadió.

Otro testigo de la causa también fue citado a declarar, luego que difundiera una imagen relacionada con el incendio en Kayser y en el cual apuntaba contra un funcionario policial como el autor del siniestro.

“Ese paco qliao prendió la Kayser y Líder!!! Y todos acá en Renca lo sabemos (sic)”, había difundido a través de Instagram.

El testigo indicó que “debido al fervor del momento, tomé esa publicación, le saqué pantallazo y la compartí en mi red social de Instagram, en donde yo le coloqué la frase por la cual se me consulta (…). Me arrepiento de lo que escribí ya que no sé quién fue realmente, pero debido a que con anterioridad un funcionario de Carabineros me había golpeado, lo escribí como pensamiento de rabia, sin pensar lo que causaría”.

Respecto a las versiones sobre que los cuerpos tendrían rastros de balas, el Servicio Médico Legal estableció que no había proyectiles o fragmentos de arma de fuego en los cuerpos encontrados.