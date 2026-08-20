Revelan ganadores de concurso “Santiago en Foco”: Obra titulada “Noches de primavera” se llevó el primer lugar de la competencia

Héctor Millar obtuvo el primer lugar del certamen fotográfico «Santiago en Foco», iniciativa desarrollada por la Municipalidad de Santiago y la Universidad de Las Américas en el contexto del Día Mundial de la Fotografía.

La obra ganadora, titulada Noches de primavera, lideró las preferencias ciudadanas en una votación digital que definió a los seleccionados entre 181 propuestas.

Resultados de “Santiago en Foco” 2026

Primer lugar : Héctor Millar – Noches de primavera: 357 (10.8%)

: Héctor Millar – Noches de primavera: 357 (10.8%) Segundo lugar : Vicente Hernández – Paseo Patrimonial 315 (9.6%)

: Vicente Hernández – Paseo Patrimonial 315 (9.6%) Tercer lugar: Gabriel Garrido – Nuestros sueños, nuestros días 239 (7.3%) y María Guevara – Restauración del tiempo 239 (7.3%).

Finalistas:

Miguel Ortíz 169 (5.1%)

Danae Obligado 167 (5.1%)

Edgar Agüero 149 (4.5%)

Ana Valenzuela 138 (4.2%)

Ulises Pastén 135 (4.3%)

Alfonso Montoya 126 (3.8%)

Yaritza Bravo 109 (3.3%)

José Garrote 104 (3.2%)

Por su triunfo, Millar recibió una beca para cursar un diplomado en la Facultad de Comunicaciones y Artes de la mencionada casa de estudios. Al referirse al entorno urbano retratado, el autor señaló que «la dinámica humana entre visitantes, trabajadores y residentes la transforma constantemente, llenándola de imágenes, historias y sensaciones».

Durante la premiación, el alcalde Mario Desbordes anunció que proyectan realizar la siguiente convocatoria en 2027.

Las doce imágenes con mayor votación popular se exhiben de forma gratuita en el Palacio Consistorial de la Municipalidad de Santiago, frente a la Plaza de Armas. La muestra permanecerá abierta hasta el 9 de septiembre, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 18:00 horas, y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.