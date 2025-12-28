Revelan denuncia de exmilitares chinos contra su propio jefe por esclavitud laboral en la Región de Los Lagos

La denuncia fue presentada por un grupo de personas que acusan que vivían en un galpón comiendo solo arroz y sin que les pagaran los sueldos.

Cinco personas de origen chino, excompañeros del ejército en su país natal, denunciaron a su propio jefe por someterlos a condiciones de esclavitud laboral en la Región de Los Ríos.

Según lo informado por Radio Biobío, la acción judicial fue interpuesta contra otro ciudadano chino identificado como Zhou Ping.

Según los antecedentes que reunió el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en 2022 los denunciantes fueron reclutados con la promesa de ganar $3,2 millones mensuales trabajando en minas de oro y construcción.

No obstante aquello, cuando llegaron a Chile la situación cambió. Acusan que se les modificaron los contratos bajo excusas tributarias y, tras los primeros tres meses, los pagos cesaron definitivamente.

Durante 19 meses, los hombres trabajaron gratis, viviendo hacinados en un galpón propiedad de su empleador en Mariquina, sin luz constante y con una dieta basada casi exclusivamente en arroz y fideos.

Los exmilitares entregaron un pendrive con videos grabados durante su cautiverio, pruebas clave que hoy sustentan la investigación del Ministerio Público.

Mientras cuatro de las víctimas ya lograron retornar a China, la justicia chilena persigue a los responsables que operaban bajo el nombre de Compañía Minera Sino Transoceánica SpA y Shaanxi Zhishao Construction Engineering Co Limitada.