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Audífonos Pulse Explore con 60% de descuento y PS5 con el GOTY de 2025: Las mejores ofertas de PlayStation en este Cyber Day 2026

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Audífonos Pulse Explore con 60% de descuento y bundles con el GOTY de 2025: Las mejores ofertas de PlayStation en este Cyber Day 2026 (CNN Chile – Sony/Falabella/Paris/Cyber)

El Cyber Day 2026 se convierte en una de las anheladas oportunidades para quienes buscan adquirir una consola de videojuegos a un menor costo.

En ese marco, la PlayStation 5 asoma como una de las mejores opciones para quienes buscan dar el salto a la generación más reciente de consolas.

Durante la edición 2026 del Cyber Day, la PS5 Digital con el juego de carreras, Gran Turismo 7, y la entrega ganadora del Juego del Año 2025, Astro Bot, se encuentra en oferta y disponible desde los $539.990.

Desde Sony, especificaron sus tiendas autorizadas y valores:

  • PS5 Digital con Gran Turismo 7 y Astro Bot: $539.990 (Paris y Falabella)
  • PS5 Digital con Gran Turismo 7 y Astro Bot: $549.990 (Líder)
  • PS5 Digital con Gran Turismo 7 y Astro Bot: $562.990 (Mercado Libre)
  • PS5 Digital con Gran Turismo 7 y Astro Bot: $569.990 (Sony Store Chile)
  • PS5 Digital con DualSense: $589.990 (Ripley)

Audífonos y accesorios con hasta 60% de descuento

Los agregados de una PlayStation 5, como controles DualSense y audífonos, también han visto reducidos sus valores durante el Cyber Day, con descuentos que alcanzan el 60%.

  • DualSense Blanco: $56.990 (Paris)
  • DualSense Gray Camo: $59.990 (Paris)
  • DualSense Remix Green: $84.990 (Falabella)
  • DualSense Marathon: $84.990 (Falabella)
  • DualSense Edge Midnight Black: $119.990 (Falabella)
  • Audífono Inalámbrico Pulse Explore $99.990 (Paris)
  • Audífono Inalámbrico Pulse Elite: $114.990 (Paris)

Videojuegos por menos de $40.000

Porque con la consola no basta, los videojuegos para sacarle el máximo provecho a la PlayStation 5 también se encuentran en oferta, con precios por debajo de los $40.000.

Entre ellos, destacan juegos aclamados por la crítica, como Marvel’s Spider-Man 2, Ghost of Yōtei y Gran Turismo 7. También algunos de los favoritos de los jugadores, como EA Sports FC 26, The Last of Us Part II y Grand Theft Auto V.

Revisa el listado:

  • Gran Turismo 7: $32.990 (Falabella)
  • EA Sports FC 26: $39.990 (Paris)
  • Ghost of Yōtei: $39.990 (Paris)
  • Marvel’s Spider-Man – Miles Morales: $19.990 (Falabella)
  • Grand Theft Auto V: $21.990 (Paris)
  • Resident Evil Requiem: $59.990 (Paris)
  • Marvel’s Spider-Man 2: $34.990 (Paris)
  • The Last of Us Part I: $32.990 (Falabella)
  • The Last of Us Part II Remastered: $33.990 (Paris)
  • Saros: $69.990

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