Audífonos Pulse Explore con 60% de descuento y PS5 con el GOTY de 2025: Las mejores ofertas de PlayStation en este Cyber Day 2026

El Cyber Day 2026 se convierte en una de las anheladas oportunidades para quienes buscan adquirir una consola de videojuegos a un menor costo.

En ese marco, la PlayStation 5 asoma como una de las mejores opciones para quienes buscan dar el salto a la generación más reciente de consolas.

Durante la edición 2026 del Cyber Day, la PS5 Digital con el juego de carreras, Gran Turismo 7, y la entrega ganadora del Juego del Año 2025, Astro Bot, se encuentra en oferta y disponible desde los $539.990.

Desde Sony, especificaron sus tiendas autorizadas y valores:

PS5 Digital con Gran Turismo 7 y Astro Bot: $539.990 (Paris y Falabella)

(Paris y Falabella) PS5 Digital con Gran Turismo 7 y Astro Bot: $549.990 (Líder)

(Líder) PS5 Digital con Gran Turismo 7 y Astro Bot: $562.990 (Mercado Libre)

(Mercado Libre) PS5 Digital con Gran Turismo 7 y Astro Bot: $569.990 (Sony Store Chile)

(Sony Store Chile) PS5 Digital con DualSense: $589.990 (Ripley)

Audífonos y accesorios con hasta 60% de descuento

Los agregados de una PlayStation 5, como controles DualSense y audífonos, también han visto reducidos sus valores durante el Cyber Day, con descuentos que alcanzan el 60%.

DualSense Blanco: $56.990 (Paris)

(Paris) DualSense Gray Camo: $59.990 (Paris)

(Paris) DualSense Remix Green: $84.990 (Falabella)

(Falabella) DualSense Marathon: $84.990 (Falabella)

(Falabella) DualSense Edge Midnight Black: $119.990 (Falabella)

(Falabella) Audífono Inalámbrico Pulse Explore $99.990 (Paris)

(Paris) Audífono Inalámbrico Pulse Elite: $114.990 (Paris)

Videojuegos por menos de $40.000

Porque con la consola no basta, los videojuegos para sacarle el máximo provecho a la PlayStation 5 también se encuentran en oferta, con precios por debajo de los $40.000.

Entre ellos, destacan juegos aclamados por la crítica, como Marvel’s Spider-Man 2, Ghost of Yōtei y Gran Turismo 7. También algunos de los favoritos de los jugadores, como EA Sports FC 26, The Last of Us Part II y Grand Theft Auto V.

Revisa el listado: