Revelan chat en que cuenta troll asegura tener contacto con equipo de redes de José Antonio Kast

El mensaje de la cuenta de X conocida como @JackedIn -que salió a la luz como una cuenta troll que atacaba a otras candidatas presidenciales- asegura que hablan "a menudo" con el community manager del abanderado republicano.

Siguen las repercusiones luego que se dieran a conocer las identidades de cuentas “trolls” de redes sociales y que suelen atacar a las candidatas presidenciales Evelyn Matthei (UDI) y Jeannette Jara (PC).

En este contexto, Ciper dio a conocer un diálogo que habría tenido el usuario de X -antes conocida como Twitter- llamado @JackedIn, quien habría admitido tener contacto con el equipo de redes del candidato presidencial José Antonio Kast (Partido Republicano).

El sujeto, que fue identificado por un reportaje de Chilevisión como Ricardo Inaiman Barrios, aseguró que se comunicaba con “el CM” de Kast, es decir, con su community manager.

El mensaje de la cuenta troll al que tuvo acceso el citado medio señala: “De hecho eso es parte de las pautas que ésta gente (un grupo de cuentas de personas de derecha) quiere retomar, un análisis que ustedes no hacen, y no es calcetinear a Republicanos, pero la razón del porque les fue tan bien en cores y consejeros es porque Kast literalmente ha estado haciendo trabajo territorial en todo Chile. Y nosotros lo sabemos, hablamos a menudo con su CM (community manager)”.

Según ha aparecido en prensa, el equipo digital de Kast es liderado por Felipe Costabal, y también estaría integrado por Sergio Turra y María Ignacia Porcile.

El citado medio intentó comunicarse con el equipo de comunicaciones del abanderado republicano y con Ricardo Inaiman -apuntado como el dueño de la cuenta @JackedIn- pero ninguno entregó su versión.