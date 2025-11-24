País policial

Revelan aumento de asaltos de motochorros en Santiago: ¿Cuáles son las comunas más afectadas y los horarios predilectos?

Por CNN Chile

24.11.2025 / 14:44

{alt}

De acuerdo con un informe elaborado por Carabineros, este tipo de delitos pasó de 183 en 2023 a 248 solo hasta agosto de este año.

Un informe elaborado por el Departamento de Análisis Criminal de Carabineros dio cuenta del aumento de los asaltos de motochorros en la Región Metropolitana.

En el reporte, al que tuvo acceso La Tercera, también se identifica cuáles son los horarios en que más se realizan este tipo de delitos, además de las comunas más afectadas.

Según el documento, estos delitos pasaron de 183 en el 2023 a 248 solo a agosto de este año, registrándose además un aumento en las detenciones por estos atracos.

Respecto a la comuna más afectada, la primera es Santiago, con 85 episodios reportados este año, seguida por Ñuñoa (26), Providencia (17), La Florida (12), La Cisterna (10), Maipú (10) y San Miguel (8).

En cuanto a los días y horarios predilectos por los asaltantes, se señala que son los viernes y sábados, entre las 08:00 y las 19:59, aunque de todas formas los miércoles y jueves aún muestran cifras altas. El domingo es el día con menor incidencia.

Sobre el perfil de los asaltantes, la mayoría han sido extranjeros y hombres en los tres años analizados. En 2023 hubo 7 chilenos y 18 extranjeros detenidos; en 2024, 6 extranjeros y ningún chileno, y en 2025 van 2 chilenos y 8 extranjeros, siendo en todo el periodo “la principal nacionalidad extranjera involucrada la venezolana”.

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

Servicios Bono al Trabajo de la Mujer 2025: Montos, requisitos y todo para postular al beneficio
FILSA 2025 en el Centro Cultural Estación Mapocho: Firmas de libros, conversatorios y programación
Estados Unidos reiteró "sugerencia" a la Unión Europea de relajar su regulación digital a cambio de bajas arancelarias
"¿Hacia el qué...?": Decepción ciudadana en Graneros por show de drones que no salió como esperaban
Defensoría de las Víctimas: ¿Qué es y a quiénes protegerá?
La programación por dia Festival de Viña del Mar 2026: Revisa acá cuando inicia la venta de entradas