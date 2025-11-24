Revelan aumento de asaltos de motochorros en Santiago: ¿Cuáles son las comunas más afectadas y los horarios predilectos?

De acuerdo con un informe elaborado por Carabineros, este tipo de delitos pasó de 183 en 2023 a 248 solo hasta agosto de este año.

Un informe elaborado por el Departamento de Análisis Criminal de Carabineros dio cuenta del aumento de los asaltos de motochorros en la Región Metropolitana.

En el reporte, al que tuvo acceso La Tercera, también se identifica cuáles son los horarios en que más se realizan este tipo de delitos, además de las comunas más afectadas.

Según el documento, estos delitos pasaron de 183 en el 2023 a 248 solo a agosto de este año, registrándose además un aumento en las detenciones por estos atracos.

Respecto a la comuna más afectada, la primera es Santiago, con 85 episodios reportados este año, seguida por Ñuñoa (26), Providencia (17), La Florida (12), La Cisterna (10), Maipú (10) y San Miguel (8).

En cuanto a los días y horarios predilectos por los asaltantes, se señala que son los viernes y sábados, entre las 08:00 y las 19:59, aunque de todas formas los miércoles y jueves aún muestran cifras altas. El domingo es el día con menor incidencia.

Sobre el perfil de los asaltantes, la mayoría han sido extranjeros y hombres en los tres años analizados. En 2023 hubo 7 chilenos y 18 extranjeros detenidos; en 2024, 6 extranjeros y ningún chileno, y en 2025 van 2 chilenos y 8 extranjeros, siendo en todo el periodo “la principal nacionalidad extranjera involucrada la venezolana”.