Se reúnen equipos económicos de Kast y Matthei de cara a la segunda vuelta: Ignacio Briones se restó del encuentro

Los equipos buscan ampliar los espacios de trabajo técnico y rearmar sus estrategias a menos de un mes de la segunda vuelta presidencial.

Con miras a la segunda vuelta presidencial, los equipos ya comienzan a rearmar sus estrategias para ampliar los espacios de trabajo técnico y escuchar distintas visiones.

En ese contexto es que se realizó un encuentro entre el equipo de José Antonio Kast, encabezado por el asesor Jorge Quiroz, se reunió con miembros de los comandos de Evelyn Matthei, Johannes Kaiser y Franco Parisi.

Entre los nombres que estuvieron en la reunión se encuentra Felipe Larraín, Bernardo Fontaine, Juan Andrés Fontaine, José Ramón Valente, Rodrigo Vergara, Soledad Hormazábal, Klaus Schmidt-Hebbel, Alejandro Weber, Betina Horst, Luis Larraín, entre otros.

En esa línea, hay coincidencias entre los programas económicos de Matthei y de Kast, que se asemejan en algunos aspectos. Por ejemplo, en materia tributaria, con la rebaja al impuesto a las grandes y medianas empresas.

Si bien ha habido señales de acercamiento, también hay diferencias entre ambos. Uno de esos casos es la disminución del gasto público.

Y es que desde el comando de la excandidata de Chile Vamos aseguraron que la propuesta del abanderado republicano sobre el recorte de US$ 6 mil millones en 18 meses era impracticable.

De hecho, uno de los miembros del equipo de Matthei, el economista Ignacio Briones se restó de la instancia, debido a las diferencias que ha expresado en distintas oportunidades con los planteamientos de Jose Antonio Kast.

El exministro de Hacienda ha señalado que dicho recorte “no parece aplicable” y que “ellos dicen que lo van a hacer por la vía administrativa. Por favor, pido que me expliquen cómo. Eso es vender humo en esa materia”.