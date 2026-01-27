Reunión de José Antonio Kast con Nayib Bukele sigue en duda: ¿Qué planes tiene el presidente electo?

Tras su visita a República Dominicana, Kast esperaba visitar El Salvador, pero las condiciones climáticas lo obligaron a posponer esta visita.

El presidente electo, José Antonio Kast, visitó República Dominicana en el inicio de su gira por Centroamérica. En la instancia se reunió con el presidente Luis Abinader para tratar principalmente el tema del control migratorio irregular.

Kast tenía planificado viajar desde República Dominicana a El Salvador, donde se reuniría con Nayib Bukele. Sin embargo, las malas condiciones climáticas impidieron que la tripulación que lo trasladaría llegara desde Estados Unidos al país caribeño, retrasando de esta manera la visita.

Ante este cambio de planes, aún no se define cuándo sería la reunión del presidente electo con el mandatario de El Salvador. A pesar de esto, Kast siguió con su agenda y se trasladó a Panamá, donde participará en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

En este viaje, Kast se reunirá con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con el fin de mantener buenas relaciones comerciales y mañana miércoles 28 de enero se encontrará con Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, con quien espera conversar sobre los problemas fronterizos entre ambos países.

¿Se reunirá Kast con Bukele?

Aunque no ha existido ninguna confirmación oficial de parte del equipo de José Antonio Kast, se espera que viaje este viernes a San Salvador, la capital de El Salvador.

Más allá de la reunión que sostenga con el mandatario salvadoreño, el presidente electo espera recorrer el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la conocida cárcel de alta seguridad del país.