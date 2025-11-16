Elecciones 2025: Sigue en vivo los resultados de las votaciones de diputados región por región

Las mesas de sufragio comenzarán a cerrar a las 18:00 horas, horario desde el cual se espera un aumento sostenido en la entrega de resultados oficiales por parte del Servicio Electoral (Servel).

El país vive una jornada clave este domingo 16 de noviembre, en la que millones de ciudadanos están definiendo la conformación del próximo Congreso Nacional. La votación para escoger a las nuevas diputadas, diputados y senadores avanza en todo Chile, en un proceso marcado por amplia participación.

En esta elección parlamentaria, el conteo permitirá observar cómo se distribuye la votación región por región, identificando las preferencias en cada distrito y circunscripción del país, así como los primeros equilibrios de fuerza dentro de ambas cámaras.

Los resultados se irán actualizando de manera continua a medida que el Servel libere nueva información durante el avance del escrutinio.