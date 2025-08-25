Última semana de restricción vehicular en Santiago: ¿A quiénes afecta y cuáles son las multas?

Hasta el 31 de agosto rige la medida que busca disminuir la contaminación en la capital. Revisa qué autos y motos no podrán circular y las sanciones en caso de incumplir.

Esta semana concluirá la aplicación de la restricción vehicular 2025 en la Región Metropolitana, una medida que forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio del Medio Ambiente y que busca reducir los niveles de contaminación. La iniciativa se extenderá hasta el domingo 31 de agosto.

Según lo detallado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), la medida se aplica de lunes a viernes —exceptuando días festivos— entre las 07:30 y las 21:00 horas, afectando a distintos tipos de vehículos según su antigüedad y características.

¿A quiénes afecta la restricción vehicular?

Automóviles, station wagons y similares sin sello verde, además de motocicletas fabricadas antes del 2002.

Vehículos catalíticos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 y motocicletas inscritas antes del 2010 (dos dígitos diarios).

Buses de transporte privado, interurbanos y rurales sin sello verde.

Vehículos de transporte de carga sin sello verde, incluidas camionetas.

Multas por incumplir

Quienes no respeten la restricción vehicular arriesgan multas que van entre 1 y 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, entre $68.647 y $102.970.