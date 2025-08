Rescate contrarreloj en El Teniente: Boric informa que aún “no se ha podido establecer contacto” con los mineros atrapados

El mandatario recalcó que este no es el momento para buscar responsabilidades, sino para concentrar todos los esfuerzos en hallar con vida a los cinco trabajadores atrapados.

Desde Rancagua, el presidente Gabriel Boric abordó la compleja situación que se vive tras el derrumbe ocurrido en la División El Teniente de Codelco, en la Región de O’Higgins, donde cinco trabajadores permanecen desaparecidos desde el jueves.

El mandatario reiteró que “todas las energías” del Gobierno están puestas en su rescate y advirtió que no se deben escatimar recursos ni esfuerzos.

“Estamos usando toda la tecnología disponible, no solo en Chile, sino en el mundo, para encontrarlos. Lo he conversado con Codelco y lo he instruido al Gobierno: no se debe escatimar en nada”, afirmó el jefe de Estado, quien destacó que ya se han desplegado equipos especializados y se mantiene un seguimiento permanente del operativo, aunque destacó que hasta el momento “no se ha podido establecer contacto”.

“Después vendrá el momento de establecer responsabilidades”

Boric insistió en que la prioridad absoluta es el rescate de los mineros atrapados. “Tiene que haber justicia y claridad sobre lo ocurrido, pero hoy todas nuestras energías están en el rescate. Después vendrá el momento de establecer responsabilidades”, subrayó.

El Presidente también valoró la incorporación del exgerente general de El Teniente, Andrés Ugarret, y del exministro de Minería, Laurence Golborne, a las labores de emergencia, enfatizando que “ante tragedias como esta, Chile debe actuar como uno solo”.

Consultado por posibles compensaciones, Boric sostuvo que las empresas no pueden eludir su responsabilidad con los trabajadores lesionados ni con las familias afectadas.

Asimismo, aseguró que se ha dispuesto una única línea de comunicación para las familias, junto a apoyo psicosocial directo, con el fin de entregar información oportuna y evitar la desinformación.

Finalmente, el mandatario pidió evitar especulaciones sobre plazos o detalles técnicos del rescate, insistiendo en que se trata de una operación extremadamente delicada.

“Vamos a estar 24/7 siguiendo este proceso. Que sepan las familias, y todos los chilenos, que no descansaremos hasta encontrarlos”, concluyó.