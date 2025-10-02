Rescatan a ocupantes de embarcación que quedó varada en Quintero

Dos de los tripulantes quedaron con lesiones leves y fueron trasladados a recintos médicos.

Cuatro tripulantes fueron rescatados luego de que su embarcación quedara varada en Punta Liles, en Quintero (Región de Valparaíso).

A eso de las 6:30 horas de este jueves, la Policía Marítima recibió información sobre que la lancha “Monito” había encallado con sus ocupantes a bordo, quienes habían zarpado desde San Antonio.

Funcionarios de la Policía Marítima de la Capitanía de Puerto de Quintero llegaron hasta el lugar y ayudaron a los tripulantes, quienes lograron salir de la embarcación menor por sus propios medios.

Asimismo, la Policía Marítima informó que los cuatro afectados fueron trasladados hasta un recinto asistencial.

Dos de ellos tenían lesiones de carácter leve.