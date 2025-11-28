Representantes de Kast y Jara debaten sobre el futuro ambiental de Chile en el Festival Ladera Sur 2025

La actividad se desarrollará este viernes entre las 11:00 y las 12:00 horas en el Escenario Natura del Festival Ladera Sur, ubicado en Parque Santa Rosa de Apoquindo (Av. Padre Hurtado Sur 1195, Las Condes). La entrada es gratuita para todo público hasta las 13:00 horas: solo hay que llegar al lugar para participar.

En plena antesala electoral y en un contexto donde la crisis climática ya marca la agenda global, el Festival Ladera Sur 2025 será escenario de un cara a cara clave sobre medioambiente. Este viernes 28 de noviembre se realizará el conversatorio “El Futuro Medio Ambiental de Chile”, un espacio abierto al público donde representantes de los comandos de José Antonio Kast y Jeanette Jara expondrán y debatirán sus propuestas ambientales para el país.

La actividad se desarrollará este viernes entre las 11:00 y las 12:00 horas en el Escenario Natura del Festival Ladera Sur, ubicado en Parque Santa Rosa de Apoquindo (Av. Padre Hurtado Sur 1195, Las Condes). La entrada es gratuita para todo público hasta las 13:00 horas: solo hay que llegar al lugar para participar.

El panel estará integrado por Ricardo Irarrázabal, representante del comando de Kast, ex subsecretario de Medio Ambiente y especialista en políticas públicas y regulación ambiental; y Daniel Melo, diputado PS y representante del comando de Jeanette Jara, con experiencia legislativa en materias sociales, territoriales y de protección ambiental. Entre los temas que abordarán se cuentan políticas climáticas, protección de la biodiversidad, gestión hídrica, regulación e institucionalidad ambiental, transición energética e inversiones.

La conversación será moderada por Macarena Morales, periodista de CNN Chile especializada en sostenibilidad y actualidad nacional, quien guiará el debate en torno a los principales desafíos ambientales del país y las prioridades de cada comando para avanzar hacia un desarrollo sostenible.

Además de la experiencia presencial, el encuentro podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de Ladera Sur y de CNN Chile, permitiendo que personas de todo el país se conecten, comparen propuestas y se informen antes de las elecciones. Si te preocupa el futuro ambiental de Chile y quieres conocer de primera fuente qué plantean los distintos liderazgos, conéctate a la transmisión en vivo y participa de la conversación.