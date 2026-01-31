País lluvias

Reportan personas aisladas en Camino a Farellones por el deslizamiento de tierra

Por CNN Chile

31.01.2026 / 20:11

Las fuertes lluvias en la zona provocaron deslizamiento de tierra.

Las precipitaciones que afectan la zona precordillerana provocaron un deslizamiento de tierra en el Camino a Farellones (Ruta G-21), a la altura del kilómetro 6, en las cercanías del puente Ñilhue, en la comuna de Lo Barnechea.

De acuerdo con información preliminar de Bomberos, habría un número indeterminado de personas aisladas en el sector.

Producto de la emergencia, se está restringiendo la subida, en especial a vehículos que no tengan las condiciones para la ruta.

 

