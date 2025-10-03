País costanera center

Reportan emanación de humo y fuego al interior de local comercial del Costanera Center en Providencia

Por CNN Chile

03.10.2025 / 07:16

La emergencia se produjo en el tercer piso del edificio.

Este viernes se reportó la existencia de humo y fuego al interior del Costanera Center, en la comuna de Providencia (Región Metropolitana).

De acuerdo a información de Bomberos, se trataría de incendio en la tienda Skechers ubicada en el tercer piso.

Cerca de 500 trabajadores que cumplen labores nocturnas en el centro comercial tuvieron que ser evacuados de manera preventiva.

Personal de Bomberos de las compañías de Providencia, Santiago y Las Condes llegó hasta el lugar para combatir el avance de las llamas. Ahora se mantienen realizando labores de ventilación de humo en el sector.

De manera preliminar, se ha señalado que el fuego habría comenzado en una pantalla corporativa.

Cenco Malls, la empresa dueña del recinto, emitió un comunicado informando que el incendio afectó la tienda Skechers y que se percibió humo desde el local. Posterior a ello, se activaron los protocolos correspondientes, con los sistemas automáticos de extinción de incendios y protocolos de emergencia, previo a la llegada de Bomberos.

No habría daños a tiendas colindantes ni a trabajadores.

Debido al incendio, la plataforma Transporte Informa comunicó que Nueva Tobalaba se mantiene cerrada desde Av. Andrés Bello.

