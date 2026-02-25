País policial

Reportan que al menos dos internos se fugaron desde la ex Penitenciaría de Santiago

Por CNN Chile

25.02.2026 / 21:05

De manera preliminar, se habría registrado una eventual fuga en la ex Penitenciaría de Santiago, donde presuntamente los internos escaparon desde el interior del recinto penitenciario.

Una eventual fuga de al menos dos personas privadas de libertad mantiene en alerta a Gendarmería en la ex Penitenciaría de Santiago Centro.

Según información preliminar publicada por Radio Biobío, los internos habrían escapado presuntamente desde el interior del recinto penitenciario. La situación fue detectada por funcionarios durante el recuento obligatorio de la tarde.

El citado medio detalló que el procedimiento de conteo se ha realizado en dos ocasiones, confirmándose la ausencia de los reos.

Actualmente, en el lugar se encuentra el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, para supervisar las diligencias correspondientes. Además, se instruyó que el personal no se retire del penal.

