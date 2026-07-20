Reportan corte total en Ruta 5 Norte entre La Serena y Vallenar por deslizamientos: Km 499 es el punto más crítico

La concesionaria Ruta de Algarrobo informó este lunes del corte total de la Ruta 5 Norte a causa del sistema frontal.
A través de sus redes sociales, la empresa explicó que la ruta estará cortada “en ambos sentidos entre La Serena y Vallenar (kilómetro 499 y kilómetro 657)”.
Señalaron que el corte se debe a “las intensas precipitaciones que han provocado la activación de quebradas y socavones”.
“Uno de los puntos de mayor afectación está en el kilómetro 499, debido a un desprendimiento de masa de gran magnitud que afecta ambas calzadas e impide una circulación segura”, detallaron.
Además, aseguraron que los equipos de emergencia de la empresa ya están desplegados en la zona para realizar labores de despeje y evaluación de la situación.
No obstante, aclararon que el “avance dependerá de la disminución de los caudales y de que existan condiciones seguras para el ingreso de personal y maquinaria”.
Cabe recordar que las precipitaciones continuarán durante esta jornada en la Región de Coquimbo, en la que incluso advierten de la posibilidad de tormentas eléctricas.
🚨 [CORTE TOTAL DE TRÁNSITO] Debido a las intensas precipitaciones que han provocado la activación de quebradas y socavones, la ruta se mantiene completamente cortada en ambos sentidos entre La Serena y Vallenar (Km 499 al Km 657). @mop_chile @MOPCoquimbo pic.twitter.com/bZVrtdIkX5
— SC Ruta del Algarrobo (@ruta_algarrobo) July 20, 2026
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