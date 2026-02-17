Reo muere en Centro Penitenciario de Quillota por heridas cortopunzantes

La víctima fue agredida por otros internos, provocándole heridas cortopunzantes que causaron su fallecimiento en horas de la mañana de este martes.

La mañana de este martes se informó de la muerte de un reo en al interior del Centro Penitenciario de Quillota.

Según información de la dirección regional de Gendarmería de Valparaíso, la víctima fue agredida por otros internos, provocándole heridas cortopunzantes que causaron su fallecimiento.

“Todos los antecedentes han sido entregados al Ministerio Público para la investigación penal de los agresores, iniciando, además, una investigación administrativa interna para aclarar los hechos”, declaró el organismo.

Ante esta situación, el personal policial activó los protocolos de emergencia para asistir a la víctima y trasladarla al área de salud del centro, pero a pesar de los esfuerzos del equipo médico, terminó falleciendo por la gravedad de sus heridas.

Este nuevo hecho de violencia en las cárceles del país se suma al de la semana pasada, cuando se dio a conocer la muerte de un interno a manos de su compañero de módulo, quien tras el hecho cometió canibalismo con el cuerpo de la víctima.