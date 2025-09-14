País renca

Renca: trabajadora municipal cae a cámara subterránea sin tapa: Municipio coordina plan con Enel

14.09.2025 / 09:56

Una mujer de 63 años cayó cerca de tres metros mientras efectuaba labores de aseo para el municipio. Quedó con lesiones graves. La cámara pertenece a Enel y no tenía su tapa original; la empresa repuso la cubierta y anunció sellos.

Una vecina de Renca cayó cerca de tres metros al interior de una cámara subterránea mientras efectuaba labores de aseo y ornato para el municipio. El espacio pertenece a Enel y no contaba con su tapa original; en su lugar había una tabla de madera que no resistió el peso.

La mujer sufrió lesiones de gravedad y fue trasladada de urgencia a la Mutual de Seguridad. Desde Enel indicaron que la tapa habría sido robada y afirmaron que, tras conocerse el hecho, repusieron la cubierta y la sellaron para evitar nuevos accidentes.

El alcalde subrogante de Renca, Julián Gallardo, anunció coordinación con la empresa eléctrica para revisar la infraestructura de la comuna. “Vamos a iniciar un trabajo coordinado con Enel para asegurarnos de que este hecho no vuelva a repetirse”, señaló.

