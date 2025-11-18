Remate de vehículos de Carabineros desde $100.000: Así puedes participar y acceder a los modelos disponibles

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
La subasta incluye autos, camionetas y motos que ya cumplieron su vida útil operativa.
Carabineros de Chile pondrá a disposición del público una nueva subasta de vehículos que ya no forman parte de su servicio operativo.
El remate, gestionado por Fuenzalida Remates, permitirá adquirir automóviles, camionetas y motocicletas a precios que parten en los $50.000, según el catálogo oficial publicado por la empresa.
Los modelos disponibles corresponden a unidades institucionales que cumplieron su ciclo de servicio.
Tal como informó la casa de remates, todo el equipamiento policial —sirenas, balizas o implementos especiales— será retirado antes de la venta. Asimismo, cualquier accesorio visible en fotografías y que no pertenezca al vehículo no se entregará al comprador.
El proceso se realizará de manera electrónica a través de la plataforma de Fuenzalida Remates. Para participar, los interesados deben:
La empresa recordó que, por instrucción de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), todos los pagos, garantías y transferencias deben realizarse desde cuentas bancarias a nombre del adjudicatario o de la empresa participante.
“No se aceptarán pagos desde cuentas de terceros, no se facturará a nombre de terceros y el titular de la cuenta debe coincidir con el registrado en la subasta”, detalló la firma.
Entre los vehículos disponibles se encuentran:
El listado completo, junto a fotografías y características técnicas, está disponible en el sitio de Fuenzalida Remates. La recomendación para los interesados es revisar el detalle de cada lote, ya que los vehículos se entregan en las condiciones indicadas por la empresa.
