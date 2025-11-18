Remate de vehículos de Carabineros desde $100.000: Así puedes participar y acceder a los modelos disponibles

La subasta incluye autos, camionetas y motos que ya cumplieron su vida útil operativa.

Carabineros de Chile pondrá a disposición del público una nueva subasta de vehículos que ya no forman parte de su servicio operativo.

El remate, gestionado por Fuenzalida Remates, permitirá adquirir automóviles, camionetas y motocicletas a precios que parten en los $50.000, según el catálogo oficial publicado por la empresa.

Los modelos disponibles corresponden a unidades institucionales que cumplieron su ciclo de servicio.

Tal como informó la casa de remates, todo el equipamiento policial —sirenas, balizas o implementos especiales— será retirado antes de la venta. Asimismo, cualquier accesorio visible en fotografías y que no pertenezca al vehículo no se entregará al comprador.

Cómo participar del remate

El proceso se realizará de manera electrónica a través de la plataforma de Fuenzalida Remates. Para participar, los interesados deben:

Registrarse en el sitio oficial de la casa de remates y validar su identidad.

de la casa de remates y validar su identidad. Revisar el catálogo completo de vehículos , precios base y condiciones de cada lote.

, precios base y condiciones de cada lote. Realizar la garantía solicitada para habilitar la participación.

Concretar la oferta durante la jornada de remate según las reglas de la plataforma.

La empresa recordó que, por instrucción de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), todos los pagos, garantías y transferencias deben realizarse desde cuentas bancarias a nombre del adjudicatario o de la empresa participante.

“No se aceptarán pagos desde cuentas de terceros, no se facturará a nombre de terceros y el titular de la cuenta debe coincidir con el registrado en la subasta”, detalló la firma.

Modelos destacados y precios base

Entre los vehículos disponibles se encuentran:

Dodge Durango 4×4 2017 — desde $600.000

— desde $600.000 Nissan Terrano 4×2 2011 — desde $500.000

— desde $500.000 Chevrolet Cruze 1.8 2014 — desde $100.000

— desde $100.000 Chevrolet Optra II LS NB 4P 1.6 2012 — desde $50.000

— desde $50.000 Nissan Terrano 4×4 2013 — desde $500.000

— desde $500.000 Ford Ranger DCAB 3.2 4×4 2021 — desde $100.000

— desde $100.000 Honda Tornado XR-250 2008 — desde $100.000

— desde $100.000 Honda CRF250L 2016 — desde $100.000

— desde $100.000 Hyundai New H-1 GL 2.5 2011 — desde $300.000

El listado completo, junto a fotografías y características técnicas, está disponible en el sitio de Fuenzalida Remates. La recomendación para los interesados es revisar el detalle de cada lote, ya que los vehículos se entregan en las condiciones indicadas por la empresa.