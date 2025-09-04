Remate de Tiendas Corona: Muebles y ropa se subastan desde los $650 en liquidación final

Luego de la quiebra de la cadena, cientos de productos de sus antiguas tiendas, incluyendo maniquíes, percheros y vestuario, serán vendidos en un segundo proceso de subasta online. La liquidación incluye artículos de locales en la Región Metropolitana y otras zonas del país.

La cadena de multitiendas Corona, que recientemente concretó su quiebra, inició un segundo remate de activos para liquidar parte de su stock y mobiliario. El proceso, que se realiza de manera totalmente online, incluye una amplia variedad de productos de vestuario y elementos de exhibición.

Según la información de la empresa a cargo de la subasta, se encuentran disponibles para la venta prendas de vestir de mujer, hombre e infantil, con precios que parten desde los $650 más IVA. Los artículos de vestuario se ofrecen en lotes que superan las 4.000 unidades.

Además de la ropa, los interesados podrán adquirir otros elementos que formaban parte de la infraestructura de los locales, como percheros, maniquíes y muebles de oficina. Estos bienes provienen de nueve sucursales de la cadena, ubicadas en las regiones Metropolitana, de Valparaíso, del Maule y del Biobío.

Entre los locales que liquidan su stock se encuentran los de Alameda Centro, Vivo Imperio, Portal El Llano y Arauco Maipú en la RM; Quilpué y Rancagua; y Concepción y Los Ángeles en el sur del país.

Cómo participar en el remate online de Corona

El remate es organizado por la empresa Remates del Río y se lleva a cabo de forma digital. Para poder ofertar por los productos, es necesario completar un proceso de registro y cumplir con ciertos requisitos. Los interesados deben inscribirse en el sitio web oficial de la compañía remates e ingresar sus datos personales en un formulario. Adicionalmente, se requiere el pago de una garantía de participación para iniciar el proceso de subasta.

De acuerdo con las bases de la liquidación, quienes resulten ganadores de los lotes tendrán un plazo máximo para retirar los bienes, fijado para el 12 de septiembre.

Este remate es el segundo evento de liquidación de activos que realiza la compañía tras su cierre, ofreciendo una nueva oportunidad para que los ciudadanos adquieran productos a precios reducidos, en el marco del fin de las operaciones de la multitienda a nivel nacional.