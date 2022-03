En medio del ataque e invasión ruso contra Ucrania, una chilena relató los momentos de terror que dice estar viviendo junto a su pareja en la ciudad de Leópolis, desde donde manifestó incluso que no sabe si la entrevista a la cual accedió para CNN Chile y CHV Noticias está siendo intervenida por otras personas.

Durante la conversación con los periodistas Viviana Encina, Patricio Angulo y Carlos Grage, la arquitecta Fernanda Aedo dijo que para ella y su pareja “es imposible salir de acá”, ante lo cual aprovechó el espacio para indicar que “si a lo mejor alguien que me está escuchando sabe de alguna forma que nosotros podamos salir juntos”, lo haga saber.

“Pero al menos todo lo que he averiguado nos dice que quedarnos aquí es nuestra única opción, y yo no quiero irme sola”, agregó.

Aedo sostuvo que desde la embajada le dijeron “mira, ándate sola, es tu única opción” y que todos los días la contactan para saber sobre su estado en Ucrania. “Me dicen ‘ándate lo antes posible’, pero yo no me quiero ir sola. Sé que va a sonar muy irresponsable para todos, pero yo no quiero eso. Sería mucho más difícil para mí”, afirmó.

Lee también: Jaime Baeza y medidas internacionales contra Rusia: “Putin está muy consciente de lo que le pasó a Gorbachov”

“También, si es que me quiero ir sola, voy a la estación de trenes acá en Leópolis, que es muy cerca de la frontera, pero es un caos. Es una locura ir para allá. Hay gente que espera tres días por un tren. Si vas en auto o en bus también hay un taco de días”, continuó.

De este modo, la chilena confesó que prefiere permanecer en el bunker en el cual se encuentra junto a su pareja, “que estar en una estación central que puede ser atacada en cualquier momento”.

En otro momento de la entrevista, Aedo manifestó que no puede entregar mucha información por la seguridad de ella y su pareja, y relató que desde las autoridades locales “nos dijeron desde un principio: ‘no compartan’. Yo no te puedo dar ni siquiera mi dirección, porque yo no sé si están escuchando mi teléfono”.

“Nos dijeron también ‘no abran nada que venga en el mail’, ‘no le abran la puerta a nadie’. O sea, en mi propia casa tengo miedo de que algún espía, o algo así, ruso venga para acá y haga cualquier cosa con nosotros. No estamos seguros en ningún lado. Este es un terror que se vive 24 horas al día”, sentenció.