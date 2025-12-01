País tailandia

La reina Suthida de Tailandia completó la media maratón: Fue acompañada por el campeón keniano Eliud Kipchoge

Por CNN Chile

01.12.2025 / 11:06

La monarca corrió 4,5 km en cerca de dos horas y media.

La reina Suthida de Tailandia completó media maratón de Bangkok.

La monarca de 47 años corrió 4,5 km, completando la carrera en un tiempo de 2 horas, 26 minutos y 40 segundos.

Además, llegó a la meta en compañía del ganador de la competencia, el keniano Eliud Kipchoge.

La carrera, que fue en Bangkok, se realizó de noche debido a las temperaturas durante el día y para evitar cortes de calle que generalmente se realizan cuando hay este tipo de eventos en el día.

En el evento, que comenzó a las 2 de la madrugada, participaron cerca de 47 mil personas.

La reina corrió junto al dos veces campeón olímpico, el keniano Eliud Kipchoge. El atleta de 41 años ganó oro en la maratón de los Juegos Olímpicos del 2016 y de 2020

La leyenda keniana, en tanto, completó la carrera en 2 horas, 26 minutos y 41 segundos.

