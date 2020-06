VIDEO RELACIONADO – Ministro Enrique Paris apoya limitar las ganancias de las Isapres (00:58)

Nombres, cargos y sueldos de empleados a honorarios y a contrata de más de 600 instituciones públicas es lo que se puede encontrar en el buscador “Reguleque”, un proyecto de Fundación América Transparente.

La iniciativa pone a disposición de la ciudadanía más de 12 millones de filas de datos de trabajadores del Estado de forma abierta y gratuita.

La idea nació cuando el periodista experto en datos y docente de metodología de investigación periodística, Juan José Lyon, detectó la necesidad de una plataforma que agrupara esta información.

“No es que los datos no estén o sean secretos, pero son muy difíciles de encontrar sin saber el cargo y nombre de la persona de antemano. Lo que hicimos fue recopilar la información que ya existe en el CPLT y transformarla en algo detectable en un buscador. Basta poner los apellidos”, explicó Lyon.

Lyon añadió que si bien “Reguleque” solo cuenta por ahora con cargos a contrata y a honorarios de los últimos cuatro años, el objetivo es ampliarse a los funcionarios de planta.

Además, aún no están todos los organismos incluidos: algunos municipios y el Ministerio del Interior no están en la plataforma, ya que la información que publican no utiliza el formato que mantiene el Consejo para la Transparencia.

Con la información disponible, Lyon señaló que han detectado un número importante de familiares de políticos en cargos de alto perfil y con sueldos muy por sobre el mercado.

Además, entre los hallazgos también se encuentran algunos colaboradores externos del gobierno que tienen múltiples asesorías paralelas, pese a contar con un trabajo a tiempo completo en el mundo privado.

“La captura del Estado no es de izquierda ni de derecha; lamentablemente ocurre con la gente que llega al poder, sobre todo si hay poca transparencia. La idea es que los cargos públicos estén en manos de personas idóneas; que la meritocracia sea real y no teórica“, agregó el periodista.