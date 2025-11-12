Registro Civil informa que más de 100 mil personas habilitadas para votar no han retirado sus cédulas de identidad

Para facilitar el retiro de las cédulas, el organismo extenderá sus horarios de atención este jueves 13 y viernes 14 de noviembre, atendiendo desde las 8:30 hasta las 16:00 horas.

El Registro Civil e Identificación informó que hay más de 100.000 cédulas de identidad que no han sido retirados y que corresponden a personas que están habilitadas para votar.

Cabe recordar que este domingo 16 de noviembre se realizarán las elecciones presidenciales y parlamentarias

Las autoridades recalcaron que solo se podrá ejercer el sufragio llevando la cédula de identidad o pasaporte. El carnet debe estar vigente a la fecha o tener una vigencia hasta el 16 de noviembre de 2024.

No se podrá votar con la licencia de conducir, con el comprobante del trámite para obtener el carnet, ni tampoco con una fotocopia de la cédula o una imagen de ella. “No son documentos válidos”, subrayó el ministro de Justicia, Jaime Gajardo.

Llaman a retirar carnet de identidad

El ministro también dijo que “el Registro Civil tiene más de 100 mil cédulas que están disponibles para retirar de mayores de 18 años, es decir, de personas que pueden emitir sufragio”.

“El llamado que hacemos es que estas personas se acerquen a las oficinas en las cuales se les iba a entregar sus cédulas de identidad antes del 16 y puedan retirarlas”, agregó.

Con ese objetivo, el Registro Civil extenderá sus horarios de funcionamiento este jueves 13 y viernes 14 de noviembre, manteniendo abierto hasta las 16:00 horas en ambos días.

El director nacional del Registro Civil, Omar Morales, detalló que “hay 114.058 cédulas de mayores de 18 años que están habilitados para votar que no han ido a retirar sus cédulas de identidad a lo largo del país”.

Y agregó: “En un esfuerzo adicional, nuestras oficinas extenderán sus horarios de atención el jueves 13 y viernes 14 de noviembre, desde las 8:30 hasta las 16:00 horas, exclusivamente para el retiro de cédulas de identidad. Queremos dar todas las facilidades para que las personas puedan contar con su documento antes de las elecciones”.

La autoridad señaló que en las oficinas del organismo “habrá expertos en identificación en todos los locales de votación del país, quienes apoyarán a las mesas receptoras en caso de dudas sobre la identidad de los electores, reafirmando el compromiso institucional con la transparencia y la seguridad del proceso eleccionario”.