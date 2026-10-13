Registro Civil hace llamado a retirar documentos de identidad: Hay 155 mil que aún están sin su dueño

El Registro Civil hizo un llamado a la ciudadanía a retirar casi 155 mil documentos de identidad que continúan acumulándose en sus bodegas.

Según informó la institución, “miles de cédulas y pasaportes siguen acumulándose en nuestras bodegas esperando a sus dueños”.

Según señalaron, tras 6 meses sin ser retirados, la normativa obliga a destruir los documentos que continúan en las bodegas.

La disponibilidad de los documentos se puede revisar en el sitio web del Registro Civil, en el apartado “Servicios en línea” -> “Consulta estado solicitud de documentos”.

“¡No dejes que tu documento termine en la trituradora! Evita perder tu tiempo y dinero volviendo a hacer el trámite desde cero. Consulta el estado de tu documento y acércate a la oficina donde solicitaste el retiro”, reiteró el Registro.