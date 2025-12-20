País registro civil

Registro Civil descarta filtración de datos de 10 millones de chilenos tras alerta difundida en redes

Por CNN Chile

20.12.2025 / 15:17

El organismo aclaró que la alerta difundida en redes sociales y atribuida a una supuesta filtración ocurrida el 15 de diciembre no corresponde a información utilizada en sus sistemas y aseguró que no se ha detectado ninguna vulneración a sus bases de datos.

El Registro Civil descartó la existencia de una filtración de datos personales desde sus sistemas, luego de una alerta difundida en redes sociales y algunos medios de comunicación que apuntaba a una supuesta exposición de información de cerca de 10 millones de chilenos.

A través de un comunicado oficial en su cuenta de X, la institución aclaró que la alerta publicada por el sitio web VECERT, que hacía referencia a una presunta filtración ocurrida el pasado 15 de diciembre, no corresponde a información, datos ni parámetros utilizados por el Servicio de Registro Civil e Identificación en sus bases de datos registrales o de identificación.

En el texto, el organismo explicó que la situación fue analizada oportunamente por sus equipos de ciberseguridad y que, conforme a los protocolos establecidos, se dio aviso a la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) y a la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI).

“En consecuencia, no existe una filtración de datos desde las bases de datos del Servicio de Registro Civil e Identificación, ni se ha detectado vulneración alguna a nuestros sistemas institucionales”, señala el comunicado.

Asimismo, la institución reafirmó su compromiso permanente con la seguridad de la información y la protección de los datos personales de la ciudadanía, asegurando que continuará colaborando con las autoridades competentes para esclarecer cualquier alerta que pueda surgir en el futuro.

