Registran temblor en la zona central del país

Por CNN Chile

16.12.2025 / 04:51

El movimiento telúrico fue detectado por sismología a eso de las 04:42 de la madrugada.

Un sismo de magnitud 4,2° en la secala de Richter fue registrado en la zona central del país, con epicentro 43,17 kilómetros al noroeste de Farellones, en la región Metropolitana.

El movimiento telúrico fue detectado por sismología a eso de las 04:42 de la madrugada del martes 16 de diciembre, y no se reportaron daños o damnificados por el fenómeno natural.

Preliminarmente el evento sísimico no tiene relación con alguna cadena de temblores en la región.

Noticia en desarrollo…

