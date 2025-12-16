Registran temblor en la zona central del país

El movimiento telúrico fue detectado por sismología a eso de las 04:42 de la madrugada.

Un sismo de magnitud 4,2° en la secala de Richter fue registrado en la zona central del país, con epicentro 43,17 kilómetros al noroeste de Farellones, en la región Metropolitana.

El movimiento telúrico fue detectado por sismología a eso de las 04:42 de la madrugada del martes 16 de diciembre, y no se reportaron daños o damnificados por el fenómeno natural.

PRELIMINAR Hora Local: 2025/12/16 04:42:39, mag: 4.2, Lat: -32.99, Lon: -70.14, Prof: 126.92, Loc: 43.17 km al NE de Farellones — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) December 16, 2025

Preliminarmente el evento sísimico no tiene relación con alguna cadena de temblores en la región.

Noticia en desarrollo…