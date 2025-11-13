País volcán

Registran nueva actividad en el volcán Planchón Peteroa: Columna de gases y piroclastos que alcanzaron 1.860 metros de altura

Por CNN Chile

13.11.2025 / 14:18

Desde el Senapred no descartaron la ocurrencia de nuevos episodios de similar o mayor energía, explosiones de baja a moderada magnitud, que afecten la zona de los cráteres activos.

Este jueves, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) actualizó la situación tras la alerta temprana preventiva decretada para las comunas de Molina, Curicó, Romeral y Teno por actividad del Complejo Volcánico Planchón Peteroa.

El organismo partió informando que, según la información proporcionada por el Observatorio Volcánico de los Andes del Sur (OVDAS) del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), el complejo mantiene su nivel de alerta técnica amarilla.

“Respecto al Reporte Especial de Actividad Volcánica (REAV), emitido a las 10:10 horas de hoy, se informa que a las 10:00 horas las estaciones de monitoreo instaladas en las inmediaciones del complejo registraron una columna de gases y piroclastos que alcanzó 1.860 metros de altura sobre el cráter“, agregaron.

En esta línea, detallaron que, en base a los últimos reportes, no descartan la ocurrencia de nuevos episodios de similar o mayor energía, explosiones de baja a moderada magnitud, que afecten el entorno inmediato en la zona de los cráteres activos.

Finalmente, desde el Senapred reportaron que mantendrán el perímetro de seguridad de cuatro kilómetros en torno al cráter principal del complejo volcánico, mientra que Sernageomin continuará con la vigilancia permanente del volcán en línea.

