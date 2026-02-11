Reportan explosión en cámara eléctrica subterranea en Antofagasta: Incidente generó corte de luz en la zona

El hecho fue difundido a través de publicaciones de usuarios en la red social X, donde se compartieron registros audiovisuales del momento de la detonación.

La noche de este miércoles se registró una explosión en una cámara eléctrica subterránea en la vereda de calle Paranal, en el sector Cerro Paranal de Antofagasta, generando preocupación entre vecinos y provocando un corte de suministro eléctrico en el área.

El hecho fue difundido a través de publicaciones de usuarios en la red social X, donde se compartieron registros audiovisuales del momento exacto.

En los videos se observa una columna de humo emanando desde el subsuelo antes de que se registre una estruendosa explosión y posteriores llamas en el sitio.

El diputado Sebastián Videla también se refirió al incidente en la misma plataforma, señalando: “Otro registro de grave explosión en cámara eléctrica subterránea, sector Cerro Paranal, Antofagasta. Esto es grave. Aquí está en riesgo la vida de nuestra gente. Solicitaré investigación”.

Hasta el momento, no se han informado personas lesionadas producto del hecho. Las causas de la explosión deberán ser determinadas por las autoridades competentes y la empresa responsable del suministro eléctrico.

