Registran a tierno pudú de solo dos días de vida en Villarrica: Pesa menos de un kilo

En redes sociales, cientos de usuarios destacaron la belleza y ternura del animal, además de la relevancia de que sea protegido.

Un registro poco común rápidamente se viralizó en redes sociales en las últimas horas: un pudú de solo unas pocas horas de vida.

El tierno registro fue compartido por la Fundación Rewilding Chile. “Temporada de crías de pudúes. Este pudú tiene solo dos días de vida“, partieron señalando desde la organización.

Detallaron que el animal “pesa menos de un kilo y presenta manchas blancas en su pelaje, una característica propia de las crías que les permite camuflarse en el bosque. Las manchas desaparecen gradualmente, alrededor de los cinco meses de edad”.

Explicaron que el ciclo reproductivo del pudú está ligado a las estaciones: “Las crías nacen en primavera y a comienzos del verano, tras una gestación de cerca de siete meses, generalmente una sola por hembra, cuando las condiciones favorecen su supervivencia”.

“En sus primeras semanas permanecen ocultas y dependen totalmente de su madre, lo que hace fundamental proteger su hábitat para conservar al ciervo más pequeño del mundo y una de las especies más amenazadas de los bosques del sur de Chile”, agregaron.

Las imágenes del pequeño pudú rápidamente se volvieron virales. En X (ex Twitter), la publicación ya acumula más de 11 mil “me gusta”, 60 comentarios y 11 mil reposteos, mientras que en Instagram más de 23 mil usuarios dieron “me gusta” a la publicación.

“Qué maravilla de animalito“, “es una verdadera belleza, ojalá tenga una larga y sana vida” y “qué suerte las personas que los han visto libres; cuidemos nuestra fauna chilena“, fueron solo algunos de los comentarios dejados en el post.