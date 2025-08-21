Región Metropolitana: SEC reporta cerca de 34 mil personas sin suministro eléctrico
Por CNN Chile
21.08.2025 / 20:20
{"multiple":false,"video":{"key":"yicUOqclwse","duration":"00:08:31","type":"video","download":""}}
Según el reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), cerca de 34.831 clientes de la Región Metropolitana se encuentran sin suministro eléctrico, en medio del sistema frontal que afecta a distintos puntos del país.
Entre las comunas más afectadas destacan:
- Santiago
- Pedro Aguirre Cerda
- Cerro Navia
- Puente Alto
- San Bernardo
- Lo Prado