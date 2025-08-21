País cortes de luz

Región Metropolitana: SEC reporta cerca de 34 mil personas sin suministro eléctrico

Por CNN Chile

21.08.2025 / 20:20

Según el reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), cerca de 34.831 clientes de la Región Metropolitana se encuentran sin suministro eléctrico, en medio del sistema frontal que afecta a distintos puntos del país.

Entre las comunas más afectadas destacan:

  • Santiago
  • Pedro Aguirre Cerda
  • Cerro Navia
  • Puente Alto
  • San Bernardo
  • Lo Prado

