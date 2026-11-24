La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Valparaíso, en coordinación con el Ministerio Público, detuvo al presunto líder de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y a otros tres de sus integrantes, por su presunta participación en el secuestro y homicidio de cuatro ciudadanos colombianos, entre ellos un adolescente de 15 años.

El líder de la banda, identificado como Jordan Esteban Cruz Ocares, fue formalizado y quedó en prisión preventiva. Tras la audiencia, fue trasladado al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas), en Santiago.

Los detectives hallaron restos humanos en el sector de Pedernal (Petorca) y en Alicahue (Cabildo): dos cuerpos y osamentas que podrían corresponder a otras dos personas. El Servicio Médico Legal deberá establecer su identidad.

Las víctimas serían Davinson Orobio Angulo (37), Miguel Ángel Sinisterra Vallecilla (35), Paula Andrea García Caicedo (29) y José Duván Sinisterra Castillo (15), quienes fueron reportados como desaparecidos en Casablanca en noviembre de 2025 y se encontraban indocumentados.

Según el fiscal jefe José Antonio Uribe, se trata de “una organización chilena donde las víctimas colombianas trabajaban para esta organización”. Los ciudadanos colombianos atendían dos puntos de venta de droga en Casablanca y vigilaban plantaciones de marihuana de la banda. La principal hipótesis es que habrían sido asesinados por apropiarse de droga o dinero.

El fiscal destacó el caso del adolescente, quien fue “reclutado por la organización chilena para efectos de vender droga en Casablanca” y a quien “se le entregaron armas de fuego para efectos de custodiar las plantaciones de marihuana”, ya que, según Uribe, es una conducta que se da en otros países de Sudamérica, pero que no es habitual en Chile: “es un fenómeno emergente que no habíamos visto y es una alerta“.

Según la investigación, los dos hombres, que custodiaban la plantación de Pedernal, en Petorca, fueron los primeros en ser secuestrados y asesinados, el 30 de septiembre de 2025, presuntamente por haber sustraído droga de la banda. Fueron enterrados en el mismo lugar donde trabajaban.

Días después, el 2 de octubre, cerca de 10 sujetos simularon una “auto mexicana” (una falsa quitada de droga) en el domicilio donde vivían la mujer y el adolescente, a quienes les robaron joyas, droga y $700 mil. Ambos fueron luego secuestrados en Casablanca y asesinados en Cabildo, donde sus cuerpos quedaron abandonados en una quebrada.

Para los investigadores, el caso apunta a un fenómeno delictual emergente: una banda chilena con mano de obra extranjera que habría actuado con métodos propios del crimen organizado extranjero. Según fuentes de la causa citadas por La Tercera, hubo desmembramientos y entierros similares a los atribuidos al Tren de Aragua, pero esta vez ejecutados por chilenos.

Los imputados enfrentan cargos por asociación para el tráfico de drogas, tráfico de drogas, tres secuestros calificados con homicidio y una sustracción de menores con homicidio, delitos que arriesgan presidio perpetuo calificado.

En la formalización, el fiscal Carlos Ribas sostuvo que Cruz, a quien apodaban “jefecito”, había dejado claro a la banda que la traición se paga con la muerte. Su defensa, la abogada Edith Faúndez, pidió que no fuera trasladado a Santiago por rivalidades con otros reos de su época en la población José María Caro, en Lo Espejo, pero el tribunal no lo consideró.

“Es una muestra de que la justicia, como dicen, tarda, pero llega“, afirmó el seremi de Seguridad de Valparaíso, Hernán Silva.