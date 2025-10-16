Región de Coquimbo: Senapred emite orden de evacuación en sector de Combarbalá por incendio forestal

El siniestro se encuentra en una zona de pastizales, lo que aumenta la posibilidad de propagación a viviendas cercanas.

Un incendio forestal en la Región de Coquimbo, obligó a la comunidad de la comuna de Combarbalá a evacuar para evitar daños colaterales.

La orden de evacuación fue emitida por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), que además activó el sistema de mensajería SAE.

En concreto, la evacuación rige en el sector Llanos de Cogotí desde las 17:02 horas de este jueves 16 de octubre.

Bomberos, dos técnicos y una brigada de Conaf se encuentra combatiendo la emergencia, y mantienen hasta el cierre de esta la ruta cortada, según consignó Red Comunales.