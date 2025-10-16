País combarbalá

Región de Coquimbo: Senapred emite orden de evacuación en sector de Combarbalá por incendio forestal

Por CNN Chile

16.10.2025 / 17:43

{alt}

El siniestro se encuentra en una zona de pastizales, lo que aumenta la posibilidad de propagación a viviendas cercanas.

Un incendio forestal en la Región de Coquimbo, obligó a la comunidad de la comuna de Combarbalá a evacuar para evitar daños colaterales.

La orden de evacuación fue emitida por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), que además activó el sistema de mensajería SAE.

En concreto, la evacuación rige en el sector Llanos de Cogotí desde las 17:02 horas de este jueves 16 de octubre.

El siniestro, que ya ha consumido 0,01 hectáreas, se encuentra en una zona de pastizales, lo que aumenta la posibilidad de propagación a viviendas cercanas.

Bomberos, dos técnicos y una brigada de Conaf se encuentra combatiendo la emergencia, y mantienen hasta el cierre de esta la ruta cortada, según consignó Red Comunales.

DESTACAMOS

País CNN Chile y Radios Regionales anuncian inédita alianza para fortalecer la oferta informativa del país

LO ÚLTIMO

País Sernac reporta diferencias de hasta 200% en precios de anticonceptivos hormonales orales
Investigación revela que excampeón mundial de boxeo, Ricky Hatton, habría muerto presuntamente ahorcado en su casa
Ossandón responde a funcionarios del Congreso por iniciativa para regular los sueldos: “No pueden vivir en una realidad paralela”
Región de Coquimbo: Senapred emite orden de evacuación en sector de Combarbalá por incendio forestal
Kim Kardashian revela detalles de divorcio con Kanye West: Rapero habría regalado 5 Lamborghinis tras episodios de salud mental
Trump asegura que autorizó a la CIA a operar dentro de Venezuela para frenar la inmigración ilegal y el narcotráfico