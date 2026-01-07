Región de Coquimbo: Senapred decretó Alerta Amarilla en Salamanca por incendio en vertedero

La institución señaló que producto de la extensión y dirección del uso, es necesario el "uso de recursos provinciales para reforzar su combate, según lo indicado en el Plan Regional por Amenazas de Materiales Peligrosos".

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Amarilla en la comuna de Salamanca (Región de Coquimbo) debido a un incendio en un vertedero.

El incendio afecta al vertedero “El Queñe” y “debido a su extensión y dirección del humo, requiere uso de recursos provinciales para reforzar su combate, según lo indicado en el Plan Regional por Amenazas de Materiales Peligrosos”.

Tomando en cuenta dichos antecedentes, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Amarilla en Salamanca, la cual estará vigente desde hoy y “hasta que las condiciones del evento así lo ameriten”.

Con la declaración de la Alerta Amarilla “se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que este crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente”.

Desde la Delegación Presidencial Provincial de Choapa recomendaron a la población de la zona a “adoptar todos los reguardos necesarios, entre ellos, no exponerse al aire libre, solo lo estrictamente necesario, cerrar puertas y ventanas, cubrir boca y nariz con mascarilla”.

Si fuera necesario trasladarse a través de la vía pública “ante cualquier anomalía respiratoria, concurrir y/o coordinar con el Hospital de Salamanca o centro de salud más cercano, dando prioridad a la población más vulnerable, como niños y tercera edad”.

Asimismo, reforzaron el llamado a la ciudadanía a mantenerse informados a través de los canales oficiales.