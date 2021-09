(Agencia Uno) – La diputada Cristina Girardi (PPD) presentó un proyecto de reforma constitucional que busca restablecer el beneficio estudiantil de gratuidad a quienes lo perdieron en período de pandemia por el COVID-19.

La propuesta apunta a restablecer el beneficio a quienes lo hayan perdido entre el 18 de marzo de 2020 y hasta 6 meses después del término del estado de excepción constitucional, correspondiente al tiempo de duración del Decreto que declaró el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública, a causa del COVID-19.

“Más de 22 mil jóvenes han perdido la gratuidad por distintos motivos durante la pandemia y lo que pretende este proyecto es asegurar que la gratuidad se mantenga”, aseguró la diputada.

La meta, añadió, es “que los jóvenes pueden continuar con sus estudios, que es el propósito de la gratuidad, ya que durante la pandemia no han sido más ricos, no están en condiciones de pagar y muchas de sus familias se no lo han pasado muy bien”.

Lee también: Debate presidencial: CNN Chile y CHV Noticias realizarán transmisión digital “pre previa” desde las 19:30 horas

Por su parte, la asesora jurídica en materias de educación, y una de las impulsoras del proyecto, Valeska Concha, puntualizó que “solicitamos un ‘perdonazo’, por única vez, nada del otro mundo” y recordó que “así como se han hecho “perdonazos” a multitiendas por millones de dólares, esperábamos que el proyecto presentado por el gobierno fuera mucho más amplio de lo anunciado”.

Asimismo, señaló que “no es tarde para enmendar el rumbo y dar alivio a más de 22.700 estudiantes y sus familias de comunas como La Florida, Puente Alto, La Pintana, San José de Maipo, Pirque, y de diversas regiones del país”.

En detalle sobre el proyecto, Concha indicó que “la idea de la reforma constitucional, nació pensando en ellos, en los más golpeados, en los que no saben qué pasará con sus ahorros previsionales ni con su futuro laboral en corto y mediano plazo” y puntualizó que “esperamos contar con el apoyo de las diversas bancadas y que el gobierno haga lo propio apoyando esta reforma que, además, tiene plena responsabilidad fiscal”.

Lee también: Ley Dominga: Presidente promulga normativa de apoyo para familias que pierden un hijo en gestación o al nacer

Finalmente, Girardi instó al Congreso a aprobar la reforma constitucional a la brevedad, para ir en ayuda de los miles de jóvenes que anhelan continuar con sus estudios. “Esperamos que sea prioridad en tabla para que estos jóvenes, que están fuera del sistema debido a que perdieron la gratuidad, puedan retomar sus estudios”, cerró.

En tanto, la iniciativa ya cuenta con el respaldo de las y los parlamentarios Karol Cariola (PC), Daniela Cicardini (PS), Rodrigo González (PPD), Camila Rojas (Comunes), Juan Santana (PS), Gabriel Silber (DC), Camila Vallejo (PC), Mario Venegas (DC) y Gonzalo Winter (CS).