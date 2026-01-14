Reforma de pensiones: Los cambios que comienzan este 2026

Aumento de la PGU y nuevos beneficios sociales marcarán una nueva etapa para el sistema previsional en Chile.

En el marco de la implementación gradual de la Reforma de Pensiones, este 2026 entran en vigencia las prestaciones del Seguro Social así como el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) para el segundo tramo de pensionados, lo que impactará directamente en sus pensiones. Estas medidas beneficiarán a cerca de 2,8 millones de personas, con el objetivo de mejorar sus ingresos y abordar desafíos estructurales del sistema previsional.

En Enero de 2026 comienzan a regir las primeras prestaciones del Seguro Social: el Beneficio por Años Cotizados (BAC), que reconoce el esfuerzo de quienes han cotizado de forma constante, y la Compensación por Expectativa de Vida, que busca disminuir la brecha entre las pensiones de mujeres y hombres asociada a la mayor esperanza de vida de ellas. Ambos beneficios se sumarán automáticamente a las pensiones.

Podrán acceder al Beneficio por Años Cotizados los pensionados por vejez o invalidez de 65 años o más, que cuenten con al menos 10 años de cotizaciones en el caso de las mujeres y 20 años en el de los hombres. El monto corresponde a 0,1 UF mensual por cada año cotizado, con un tope de 2,5 UF mensuales.

En cuanto a la Compensación por Expectativa de Vida, podrán recibirla las mujeres pensionadas por vejez o invalidez, de 65 años o más, siempre que no estén cubiertas por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). El monto mínimo será de 0,25 UF, que se pagará de manera permanente desde enero de 2026. El porcentaje de compensación se definirá según la edad de la pensionada y la causal de su pensión.

Al respecto, el gerente de Vida Individual Canal Corredores y Negocios Previsionales de Consorcio, Máximo Ossandón, señala que “estas prestaciones representarán una mejora importante en la pensión de los grupos beneficiados, incrementando sus ingresos y ayudándoles a cubrir los gastos del mes con más tranquilidad”.

La Reforma de Pensiones dispuso además el aumento de la PGU de $224.004 a $250.000, aplicándose – a partir de septiembre de 2025 – en forma gradual según el tramo de edad de los pensionados. En septiembre de 2026 corresponde el aumento de la PGU para el segundo tramo, es decir, pensionados de 75 años o más; mientras que en septiembre de 2027 se aplicará al último tramo, correspondiente a pensionados de 65 años o más. Con ello, se refuerza el rol de la PGU como un pilar fundamental para quienes reciben las pensiones más bajas.

“Estos cambios apuntan a entregar mayor seguridad y estabilidad a nuestros adultos mayores. Contar con ingresos más altos y estables permite planificar mejor y estar más preparados para afrontar gastos recurrentes, como los asociados a la salud y otros de mayor impacto financiero”, explica Ossandón. Desde la compañía destacan que estas medidas consolidan una nueva etapa en la implementación de la reforma, fortaleciendo las pensiones actuales y definiendo el camino para aumentar el ahorro de los futuros pensionados, avanzando hacia un sistema previsional más robusto.

Para conocer más sobre los beneficios estatales para pensionados, Consorcio dispone de información clara y actualizada en Consorcio.cl.