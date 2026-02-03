País transporte público

Red Movilidad ajusta recorridos en Santiago: H13 se extiende hasta Metro Los Héroes

Por CNN Chile

03.02.2026 / 15:11

El sistema anunció cambios para “mejores conexiones” en la malla de buses. El primer ajuste informado extiende el H13 con nuevas paradas en Av. Portugal y la Alameda.

Red Movilidad anunció cambios en recorridos de buses en Santiago esta semana, con el objetivo de operar “nuevas y mejores conexiones” en la malla.

Según lo informado, las medidas incluyen extensiones, modificaciones de trazado y ajustes de numeración, con impacto en comunas como Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, Santiago, Independencia y Puente Alto.

Mira los tramos aquí:

