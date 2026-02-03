Red Movilidad ajusta recorridos en Santiago: H13 se extiende hasta Metro Los Héroes

El sistema anunció cambios para “mejores conexiones” en la malla de buses. El primer ajuste informado extiende el H13 con nuevas paradas en Av. Portugal y la Alameda.

Red Movilidad anunció cambios en recorridos de buses en Santiago esta semana, con el objetivo de operar “nuevas y mejores conexiones” en la malla.

Según lo informado, las medidas incluyen extensiones, modificaciones de trazado y ajustes de numeración, con impacto en comunas como Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, Santiago, Independencia y Puente Alto.

Mira los tramos aquí: