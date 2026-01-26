Red Movilidad llega a 2.402 mujeres conductoras: Es la cifra más alta alcanzada por el sistema

Desde 2022 a la fecha la cantidad de mujeres conductoras ha registrado un aumento de 150%.

El Ministerio de Transportes entregó un balance de la incorporación de mujeres conductoras en Red Movilidad, que llegaron a 2.402, la cifra más alta alcanzada por el sistema.

El número representa un aumento de 150% en comparación a las 959 mujeres que trabajaban como conductoras a principios de 2022.

De acuerdo a las autoridades, un aspecto clave para la incorporación ha sido el Programa Mujeres Conductoras, desarrollado por el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), con el apoyo de municipalidades y entidades públicas, empresas operadoras y fabricantes de buses.

El ministro de la cartera, Juan Carlos Muñoz, comentó que “este es un logro que nos llena de orgullo y que no es fortuito, ya que es fruto del gran trabajo diseñado desde el Ministerio, en colaboración con otros actores públicos y privados, bajo el Programa Mujeres Conductoras, el que ha permitido la incorporación de 1.443 nuevas mujeres al volante desde que iniciamos esta administración, es decir, un crecimiento de 150%”.

Y añadió que los procesos de licitación del sistema exigen actualmente a las empresas operadoras contar con un porcentaje mínimo de mujeres conductoras, el cual aumenta progresivamente cada año. “Las empresas deben comenzar con un 12% de trabajadoras, para luego avanzar a un 18% de conductoras mujeres al octavo año del contrato”, precisó.

Por su parte, la directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, señaló que Red Movilidad “es referente y líder en Latinoamérica por la incorporación de mujeres conductoras en buses urbanos”.

“Las mujeres, conforme a un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, conducen más seguras, generan más empatía con pasajeros y mejor clima laboral. Hablamos de un programa que cambia positivamente la vida de las mujeres y mejora nuestro sistema de transporte”, acotó.

En tanto, Constanza Contreras, alumna egresada del Programa y conductora Red Movilidad, expresó: “Se me presentó esta oportunidad de ser conductora. Es un trabajo en el que me he desarrollado laboral y familiarmente. Mi familia está muy orgullosa y estoy muy agradecida de este plan de mujeres conductoras que el Gobierno ha implementado. Eso ha beneficiado a muchas mamás jefas de hogar, nos ha empoderado a nosotras las mujeres”.