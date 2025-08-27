RED lanza concurso de payas: ¿Cómo participar y cuáles son los premios?

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, destacó la importancia de esta actividad: “las Fiestas Patrias son un momento de alegría y felicidad”.

En el marco de la celebración de Fiestas Patrias, Red Movilidad lanzó su primer concurso dieciochero de payas.

La iniciativa beneficiará a 60 ganadores con viajes gratuitos en el transporte público de Santiago hasta fines de 2025.

El propósito central es incentivar a la ciudadanía a optar por buses, Metro y trenes EFE, especialmente durante las festividades que cierran el año.

El certamen es impulsado por el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) del Ministerio de Transportes, junto a distintas empresas del rubro de pagos y servicios, entre ellas Movired, Globe, Mercado Pago, MetroMuv, Pago Ya y Banco Estado.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, destacó la importancia de esta actividad: “las Fiestas Patrias son un momento de alegría y felicidad, y es muy importante celebrarlas con responsabilidad. Es por ello que el sistema Red Movilidad lanza su primer concurso dieciochero, que permitirá que 60 personas logren viajes liberados por cuatro meses en buses RED, Metro y Tren Nos – Estación Central, para que también puedan aprovecharlo en las fiestas que queden en el año. Solo hay que participar con payas”.

Por su parte, la directora del DTPM, Paola Tapia Salas, subrayó que esta acción público-privada busca consolidar la valoración del transporte público. “En lo que va del 2025, se han registrado más de 400 millones de validaciones en buses RED, y seguiremos trabajando para que las personas prefieran utilizar el transporte público, paguen su pasaje, especialmente en estas fiestas donde celebramos y compartimos con nuestros seres queridos”.

¿Cómo y hasta cuándo participar en el concurso de payas?

El concurso se extenderá desde el 27 de agosto hasta el 8 de septiembre .

Quienes deseen participar podrán hacerlo enviando una paya escrita en el post destacado en la cuenta de Instagram de Red Movilidad.

Requisitos de las payas

Entre los requisitos de las payas están el incluir la palabra “pago” , no exceder los 300 caracteres y seguir las cuentas mencionadas en la publicación.

Quienes cumplan los requisitos serán preseleccionados y sus trabajos pasarán por la revisión de un jurado, que determinará a las y los ganadores que serán anunciados en las redes sociales de Red Movilidad.