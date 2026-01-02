País f1

Red Bull apuesta fuerte por Isack Hadjar como compañero de Verstappen para la temporada 2026

Por CNN Chile

02.01.2026 / 14:33

El director del equipo, Laurent Mekies, elogia la "increíble" primera temporada del joven francés y ve en él a un futuro campeón de la Fórmula 1.

Red Bull ha confirmado al joven talento francés Isack Hadjar como compañero de Max Verstappen para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El director del equipo, Laurent Mekies, destacó la excepcional campaña del piloto en su año debut con Racing Bulls, donde finalizó 12º con 51 puntos, y manifestó las altas expectativas que tienen sobre su futuro en la escudería.

Un desarrollo que sorprende al equipo

Mekies calificó el desempeño de Hadjar como “una primera temporada increíble”, resaltando su punto de partida y su rápida capacidad de adaptación. “Lo hemos visto hacer cosas en el coche que no hacía antes”, afirmó el directivo, subrayando la filosofía del equipo que cree no solo en el talento innato, sino en la capacidad de los pilotos para desarrollarse.

Según reportó Radio Bío Bío, Red Bull no ve este ascenso como un punto final, sino como “otro punto de partida” para que el joven piloto continúe evolucionando y sorprendiendo en los próximos años, proyectándolo como un potencial campeón mundial.

