Recuperan en Argentina una obra de arte robada en 2023 al excónsul chileno en Buenos Aires, Fernando Schmidt

La obra "Establo con ovejas", del artista alemán Albert Heinrich Brendel -data del siglo XIX- fue robada desde el domicilio del exembajador en San Antonio (Región de Valparaíso).

La Policía Federal Argentina (PFA) recuperó una obra de arte robada al exembajador chileno en Buenos Aires, Fernando Schmidt.

En septiembre de 2023, un grupo de sujetos desconocidos ingresaron hasta el domicilio de la autoridad en la Región de Valparaíso. Desde allí, robaron distintas especies, entre ellas la obra “Establo con ovejas”, del artista alemán Albert Heinrich Brendel, que data del siglo XIX.

En mayo de este año, la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile obtuvo una pista sobre la ubicación de la obra, por lo que hizo el encargo de la pieza mediante la OCN Interpol Santiago a su par en Buenos Aires.

El comisario Edgardo Rodríguez, de la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y Medio Ambiente (Bridesma), detalló que detectives de la Brigada efectuaron un monitoreo constante de diversas fuentes de información para poder ubicar objetos que hayan sido sustraídos.

“En este contexto, pudimos observar que existía una obra muy similar a la que había sido sustraída en la comuna de San Antonio en el año 2023, por lo que levantamos las alertas pertinentes y efectuamos los encargos correspondientes, tanto de manera directa, a través de comunicación entre la OCN Santiago y Buenos Aires”, señaló.

Además, se levantó un encargo internacional a través de la plataforma que tiene Interpol sobre bienes culturales robados.

Fue ese encargo internacional el que permitió que el caso fuera derivado a la Policía Federal Argentina, la que el pasado 20 de septiembre llevó a cabo la operación “Establo” que tuvo como resultado la recuperación de la obra y la detención del receptor, quien fue puesto a disposición de los tribunales de Argentina.

“Actualmente, nos encontramos realizando las gestiones necesarias para que se pueda ejecutar la restitución de esta obra a su legítimo propietario” indicó el comisario Rodríguez.