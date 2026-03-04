País exportaciones

Récord de exportación chilena de más de US$107 mil millones: ¿Cuáles son los productos que están conquistando el mundo?

Por CNN Chile

04.03.2026 / 15:39

{alt}

El país alcanzó su mejor registro histórico en envíos al exterior, impulsado por minerales, alimentos, vinos y servicios. China, Estados Unidos y Japón se mantienen como los principales destinos de una oferta diversificada que incluye desde cerezas hasta hosting web.

Chile cerró 2025 con cifras históricas en sus exportaciones. Los envíos al exterior totalizaron US$107.004 millones, un 7,9% más que el año anterior, consolidando al comercio exterior como uno de los motores clave de la economía.

Con presencia en más de 170 mercados, la oferta nacional combina productos tradicionales con sectores no tradicionales que ganan cada vez más protagonismo.

Los sectores que lideran las ventas externas

El cobre continúa siendo el principal producto de exportación, con US$55.188 millones y un crecimiento del 11%, reafirmando su rol estratégico en la transición energética global. Le sigue el salmón, que alcanzó US$6.549 millones, posicionándose en mercados exigentes como Estados Unidos, Japón y la Unión Europea gracias a sus estándares sanitarios y sostenibilidad.

Las frutas frescas, especialmente las cerezas, se consolidan como embajadoras de la marca país en Asia, mientras los vinos chilenos mantienen su prestigio en más de 130 mercados, destacando por su calidad constante y diversidad de valles.

El litio, por su parte, se consolida como recurso estratégico para la fabricación de baterías y almacenamiento de energía, posicionando a Chile como actor clave en la cadena global de electromovilidad.

En el ámbito de los servicios, las exportaciones marcaron un récord de US$3.190 millones, con un crecimiento del 11,2% liderado por hosting web, mantenimiento aeronáutico y servicios informáticos. Estas cifras reflejan la sofisticación del capital humano y el ecosistema digital chileno, ampliando la proyección internacional del país más allá de los recursos naturales.

