Conductor que chocó furgón escolar y provocó muerte de niño en Recoleta dio positivo por cocaína

El Ministerio Público formalizará por homicidio a los dos detenidos tras el choque en Recoleta que dejó un niño de 12 años fallecido. El conductor dio positivo a cocaína y ambos tienen un amplio prontuario policial.

El Ministerio Público confirmó que los dos detenidos por el trágico choque a un furgón escolar en Recoleta, donde murió un niño de 12 años, serán formalizados por homicidio.

La Fiscalía descartó procesarlos por cuasidelito, considerando la gravedad del impacto y los antecedentes de los involucrados. El accidente dejó además a siete personas heridas de diversa consideración.

El hecho ocurrió la mañana del lunes, cuando un vehículo en el que se desplazaban los sujetos colisionó con un furgón que transportaba menores de edad. Tras el choque, ambos intentaron escapar, pero fueron detenidos por Carabineros con ayuda de vecinos del sector.

Durante las últimas horas, se confirmó que el conductor del automóvil dio positivo a cocaína, según los primeros resultados del test realizado por personal policial.

El capitán de Carabineros Daniel Medina informó que los imputados “suman cerca de 20 detenciones previas por delitos violentos”, entre ellos robo por sorpresa, hurto, porte de arma blanca y robo con violencia.

Ambos detenidos son chilenos, de 28 y 31 años, y mantienen antecedentes por infracción al artículo 318 del Código Penal, consumo de drogas y apropiación indebida.