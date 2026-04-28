Reclamos tras Maratón de Santiago 2026: Sernac oficia a productora por eventuales incumplimientos

Este lunes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció la presentación de un oficio en contra de la producción de la Maratón de Santiago.
El organismo decidió emprender la acción tras recibir una serie de reclamos de corredores y corredoras que participaron en la instancia el domingo recién pasado.
Los reclamos apuntan a diversos incumplimientos por parte de la productora, como por ejemplo la no entrega de medallas, principalmente para la distancia de 10 kilómetros, lo que además les habría impedido acceder a beneficios asociados al evento en la denominada “Medal Week”.
Además, se acusaron deficiencias en los puntos de hidratación durante los recorridos y servicios comprometidos, además de problemas respecto de los resultados de la competencia publicados que “no guardarían consistencia con el número de dorsal asignado a cada corredor”.
Finalmente, diversos participantes del evento deportivo también describieron incumplimientos en la entrega de los kits de competencia, específicamente en la discrepancia en las tallas y categorías de las poleras proporcionadas debido a supuestos quiebres de stock.
“En eventos tan masivos como este, es importante que las empresas actúen con profesionalismo, cumpliendo estrictamente con las condiciones ofrecidas a las y los consumidores.Por ello, las empresas organizadoras deben asegurar estándares adecuados de calidad y cumplimiento”, reflexionaron desde el servicio.
¿Qué pidió el Sernac a la productora de la maratón?
- El Sernac pidió a la productora Prokart SpA diversa información, tal como el número total de participantes y la cantidad de medallas Finisher adquiridas previo al domingo, junto con las soluciones y medidas de reparación en favor de los consumidores afectados. Además, se solicitó información sobre los servicios de hidratación y avituallamiento prometidos, acompañados de medios de verificación.
- La empresa tendrá un plazo de 10 días hábiles administrativos para responder, arriesgando, en caso de no entregar toda la información solicitada, multas de hasta 300 UTM (poco más de 320 millones).
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