Reclamos tras Black Friday: ¿Cuáles fueron los principales problemas que afectaron a los consumidores?

Por CNN Chile

03.12.2025 / 12:01

El servicio detalló cuáles son, hasta el momento, los reclamos que más han recibido tras el evento de compras.

Este miércoles, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) reveló los principales reclamos presentados en contra de empresas adheridas al Black Friday, desarrollado entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre.

Según el organismo, el 54% de las denuncias correspondió a cancelaciones unilaterales de compras. En estos casos, las empresas, pese a que la transacción fue aprobada, decidieron anular la compra de forma arbitraria o argumentaron falta de stock para justificar la determinación.

La publicidad engañosa representó el 20% de los reclamos. Este tipo de denuncias se relacionó principalmente con afirmaciones falsas por parte de las empresas, especialmente en ofertas o modificaciones de precios al momento de realizar el pago correspondiente.

Al revisar los reclamos por mercado, el retail concentró el 75% de los casos, siendo  seguido por los supermercados (7,5%), el turismo (6,3%), el transporte (4,9%) y las telecomunicaciones (2,2%).

En el desglose por empresa, sin considerar participación de mercado ni número de transacciones, Falabella acumuló el 32% de los casos. Más atrás se ubicaron Sodimac (11%), Ripley (9,6%), Paris (8,6%) y Mercado Libre (7,2%).

¿Qué pasa con los reclamos a empresas no adheridas?

  • El Sernac también recibió 265 reclamos contra compañías que no formaban parte del evento oficial, pero que igualmente aprovecharon la instancia para promocionar productos bajo el concepto de “Black Friday”.
  • En este grupo destacan Lider.cl (7,2%), seguido por Farmacias Cruz Verde y Entel, ambas con un 6% de las denuncias.
  • El servicio recordó que todas las empresas, estén o no adheridas al evento, deben respetar los derechos de las y los consumidores y cumplir con sus obligaciones.

Monitoreo de los despachos

  • Actualmente se está desarrollando el período de despacho, el cual habitualmente concentra la mayoría de los reclamos de los consumidores por incumplimientos de las condiciones contratadas o por los plazos.
  • Por este motivo, el Sernac adelantó que estará monitoreando el cumplimiento de los despachos, poniendo especial atención en los reclamos que reciba al respecto.
  • También afirmaron que, en caso de establecer incumplimientos, adoptará medidas hacia las empresas infractoras, las cuales arriesgan multas de hasta 300 UTM.

