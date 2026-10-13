“Muy mal negocio para Chile, pero muy buen negocio para las concesionarias”: Parisi fustiga rebaja en tarifa de TAG en Autopista Central anunciada por el Presidente Kast

El excandidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, se refirió al anuncio realizado anoche por el Presidente José Antonio Kast sobre rebajas en tarifas del TAG para la Autopista Central.

Según detalló el Gobierno, el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la concesionaria, contempla una reducción de 10% en la tarifa base fuera de los horarios punta y de 25% durante los períodos punta y de saturación.

En este contexto, Parisi aseguró que es un “muy mal negocio para Chile, pero muy buen negocio para las concesionarias”.

Del mismo modo, apuntó que “el Presidente Kast nuevamente se equivoca. Hay que hacer la tarea y tirar los números. Bajar un 10% la tarifa en horario regular y un 25% en hora punta, ampliando el periodo de la concesión, es un mal negocio. Recordemos que el Presidente puede bajar las tarifas unilateralmente, ocupando el artículo 19 de la Ley de Concesiones”.

“Lo correcto es negociar tanto un precio de piso como un precio de techo para las utilidades de las concesionarias. De no ser así, siempre va a estar pagando la clase media y clase media emergente. Por eso, el PDG está con la gente y no con el poder”, sentenció el exabanderado.