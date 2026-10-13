La extensión de la concesión de Autopista Central detrás de la rebaja del TAG: Empresa podrá operar 20 meses más, hasta 2036

El acuerdo anunciado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast para reducir hasta en 25% las tarifas del TAG en Autopista Central contempla una contraprestación para la empresa: la extensión de su concesión por otros 20 meses, lo que le permitirá continuar explotando la autopista hasta abril de 2036.

Según informó La Tercera, el contrato vigente considera un plazo de 397 meses y debía finalizar en agosto de 2034. Con la ampliación acordada entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la concesionaria, la empresa tendrá casi dos años adicionales para operar la infraestructura y percibir ingresos por los peajes.

La extensión constituye la compensación para la concesionaria a cambio de reducir las tarifas. Autopista Central, controlada por la española Abertis a través de VíasChile, administra cerca de 62 kilómetros correspondientes a los ejes Ruta 5 y General Velásquez, dos importantes vías de conexión entre el norte y el sur de Santiago.

La magnitud económica de la ampliación también adquiere relevancia por los ingresos de la compañía. De acuerdo con el mismo medio, Autopista Central registró ingresos por 6,6 millones de UF durante 2025, equivalentes a aproximadamente $270.500 millones.

Sin embargo, esa cifra no permite establecer cuánto recibirá la empresa durante los 20 meses adicionales, considerando los cambios tarifarios y las posibles variaciones del tráfico.

Respecto de los beneficios para los conductores, la rebaja anunciada este lunes contempla un descuento de 10% fuera de los horarios punta y de 25% durante los períodos punta y de saturación. Solo podrán acceder quienes paguen sus cuentas dentro de los primeros 60 días.

La medida todavía debe superar una revisión administrativa y, según las estimaciones entregadas por el Gobierno, comenzaría a aplicarse en enero de 2027.